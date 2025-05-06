СМИ: ЕС готовит тарифы на товары из США на сумму 100 млрд евро в случае провала переговоров
Европейский Союз планирует обложить дополнительными пошлинами американские товары на сумму около 100 млрд евро, если торговые переговоры с США не принесут удовлетворительного результата.
Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные источники, пишет "Европейская правда".
Детали потенциальных контрмер ЕС в ответ на пошлины США сообщат государствам-членам уже 7 мая, после чего месяц будут продолжаться консультации, говорят собеседники Bloomberg.
Эти тарифы будут направлены против американских штатов, связанных с нынешним политическим руководством США: например, соя из Луизианы – родного штата спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
Торговые переговоры между ЕС и США, которые начались в прошлом месяце, почти не достигли прогресса, поэтому ожидается, что большая часть американских пошлин на товары из Евросоюза останется в силе.
В настоящее время США применяют пошлины на экспорт товаров из ЕС на сумму 380 млрд евро, что составляет около 70% общего объема экспорта на американский рынок, по ставкам от 10% до 25%.
Европейская комиссия ранее представила странам ЕС позиции для переговоров с администрацией Трампа о торговле и введенных США тарифных ограничениях.
Ранее в апреле Трамп пообещал, что США и Евросоюз обязательно заключат торговое соглашение.