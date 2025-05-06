ЕС готовит контрмеры против пошлин США, оставляя открытыми варианты переговоров до июля
Европейский Союз подготовит контрмеры в ответ на многочисленные пошлины США на импорт товаров из ЕС, введенные во время 90-дневной паузы президента Дональда Трампа.
Об этом заявил во вторник, 6 мая, еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".
Шефчович подчеркнул, что все варианты действий остаются на столе.
По словам Шефчовича, в настоящее время американские пошлины охватывают 70% торговли товарами между ЕС и США, и этот показатель может вырасти до 97% после завершения расследований США в отношении фармацевтики, полупроводников и других товаров.
Еврокомиссар заявил, что согласованное решение с США остается четкой и желаемой целью ЕС.
"Нам сейчас нужно, чтобы США продемонстрировали готовность достичь справедливого и сбалансированного решения ситуации", – сказал он.
Как напомнило агентство, в настоящее время 27 стран ЕС сталкиваются с 25-процентными американскими пошлинами на импорт стали, алюминия, автомобилей, а также "взаимными" тарифами в размере 10% на почти все другие товары, которые могут вырасти до 20% после завершения 90-дневной паузы.
Шефчович подчеркнул, что ЕС использует период до 8 июля для подготовки дополнительных мер по "перебалансировке" и обеспечению равных условий, если переговоры провалятся.
"Все варианты остаются открытыми", – сказал он.
Европейский Союз пока приостановил собственные контрмеры против американских пошлин на сталь, чтобы дать пространство для переговоров, однако, по словам Шефчовича, прогресс в переговорах пока ограничен.
Он также отметил, что ЕС будет защищаться от возможного роста импорта, вызванного перенаправлением торговли из-за "тарифной стены" Трампа.
По его словам, специальная рабочая группа по мониторингу таких торговых перенаправлений представит свои первые результаты в середине мая.
2 апреля Трамп ввел минимальный дополнительный тариф в размере 10% на почти все страны, одновременно предложив дополнительные "взаимные" пошлины для некоторых торговых партнеров, в том числе 20% для ЕС. Позже Трамп приостановил дополнительные "взаимные" меры, предоставив партнерам 90 дней для переговоров.
Европейская комиссия 30 апреля представила странам ЕС позиции для переговоров с администрацией Трампа о торговле и введенных США тарифах.
Ранее в апреле Трамп пообещал, что США и Евросоюз обязательно заключат торговое соглашение.
2 мая Шефчович заявил, что Брюссель хочет увеличить закупки американских товаров на 50 млрд евро, чтобы решить "проблему" торговых отношений с США.