Фридрих Мерц официально стал канцлером Германии

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц принес присягу и официально стал десятым канцлером ФРГ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Мерц принес присягу в Большом зале дворца Бельвю – официальной резиденции федерального президента Германии.

Во время короткой церемонии президент Франк-Вальтер Штайнмайер пошутил, что Мерц прибыл к нему "с небольшим опозданием" – имея в виду одобрение его кандидатуры со второй попытки.

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В заключение он вручил Мерцу документ со словами: "Господин канцлер, от имени Федеративной Республики Германия я назначаю господина Фридриха Мерца канцлером".

В ближайшее время присягу также должны принести члены правительства Мерца.

Незадолго до этого 325 депутатов Бундестага нового созыва поддержали назначение лидера ХДС канцлером.

Это произошло во время повторного голосования – после провала первой попытки утром 6 мая, что стало беспрецедентным случаем.

Для положительного результата не хватило всего шести голосов. При этом в Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ.

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