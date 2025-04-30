"Грузинская мечта" утвердит нового главу партии 7 мая

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" изберет нового председателя партии 7 мая.

Об этом говорится в заявлении политического совета партии, цитирует Эхо Кавказа, передает "Европейская правда".

Решение о выборе преемника Ираклия Гарибашвили, который ушел с поста 25 апреля, на предстоящем съезде было принято на заседании совета 30 апреля.

"Члены совета обсудили два вопроса повестки дня. Утверждено, что 7 мая состоится съезд политического объединения "Грузинская мечта", на котором будет избран новый председатель партии", – говорится в заявлении.

Также там отметили, что на заседании также был одобрен обновленный состав политсовета, который будет утвержден на съезде 7 мая.

Гарибашвили объявил об отставке с поста премьер-министра в конце января 2024 года. А уже 1 февраля он возглавил правящую партию "Грузинская мечта".

Вместо него бывший глава партии Ираклий Кобахидзе стал новым премьер-министром Грузии, которая при его правлении усилила антизападный разворот и остановила сближение с ЕС.

Гарибашвили долгое время работал в "Карту Групп" фактического руководителя Грузии, пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили.

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