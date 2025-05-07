Еврокомиссия настаивает, что откроет все кластеры в переговорах о вступлении Украины в ЕС в 2025 году

Европейская комиссия работает над тем, чтобы в 2025 году открыть все переговорные кластеры в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге, передает корреспондент "Европейской правды".

Фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия работает над открытием переговорных кластеров с Украиной и надеется, что все кластеры будут открыты в 2025 году.

"Мы упорно работаем с Украиной над открытием первого кластера переговоров о вступлении и открытием всех кластеров в 2025 году", – заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что в истории Европы "мир и европейская интеграция всегда шли рука об руку".

"Поэтому давайте примем Украину в наш Союз. Идем по пути мира вместе. Слава Украине, и да здравствует Европа!" – сказала президент Еврокомиссии.

Ранее фон дер Ляйен также заявила, что считает членство Украины в ЕС "самой сильной гарантией безопасности"

Напомним, у руководства Украины и Еврокомиссии были амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако этому помешало венгерское вето.

Будапешт организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – Виктор Орбан уже публично проголосовал против.