Фон дер Ляйен считает членство Украины в ЕС "самой сильной гарантией безопасности"

Ускорение вступления Украины в Европейский Союз может стать самой сильной гарантией безопасности для Украины после установления мира.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге "Роль ЕС в установлении справедливого и устойчивого мира в Украине", передает корреспондент "Европейской правды".

Президент Еврокомиссии отметила, что присоединение Украины к Евросоюзу станет самой большой гарантией справедливого длительного мира.

"Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем Союзе. Это не только стремление Украины – это может быть сильнейшей гарантией безопасности. И именно это было в центре внимания моей последней встречи с президентом Зеленским в Риме", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

"Война в Украине в конце концов закончится. И то, как она закончится, сформирует Европейский континент на несколько поколений вперед", – добавила она.

Президент Еврокомиссии выразила убеждение, что "плохое соглашение может поощрить Путина вернуться с новыми силами, что стало бы рецептом все большей нестабильности и незащищенности".

"А вот справедливый и длительный мир может открыть новую эру процветания для Украины и помочь нам построить новую архитектуру безопасности для Европы", – подчеркнула она.

Поэтому фон дер Ляйен выделила три приоритета для ЕС на пути установления справедливого мира для Украины: "Во-первых, поддержать обороноспособность Украины. Во-вторых, завершить поэтапный отказ от российского ископаемого топлива. И в-третьих, ускорить процесс вступления Украины в наш Союз".

Напомним, что 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретились в Риме, после церемонии похорон Папы Римского Франциска, на которой обсудили установление устойчивого мира в Украине.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.