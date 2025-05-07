Єврокомісія наполягає, що відкриє всі кластери у перемовинах про вступ з Україною у 2025

Європейська комісія працює над тим, щоб у 2025 році відкрити усі переговорні кластери під час перемовин про вступ України до ЄС.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія працює над відкриттям перемовних кластерів з Україною і сподівається, що всі кластери будуть відкриті у 2025 році.

"Ми наполегливо працюємо з Україною над відкриттям першого кластера переговорів про вступ і відкриттям усіх кластерів у 2025 році", – заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що в історії Європи "мир та європейська інтеграція завжди йшли пліч-о-пліч".

"Тож давайте приймемо Україну до нашого Союзу. Йдемо шляхом миру разом. Слава Україні, і хай живе Європа!" – закликала президентка Єврокомісії.

Раніше фон дер Ляєн також заявила, що вважає членство України в ЄС "найсильнішою гарантією безпеки"

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

Будапешт організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.