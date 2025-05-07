МИД Румынии ответил Путину, возложившему на Бухарест часть вины за войну против Украины

Министерство иностранных дел через заявление спикера Андрея Царнеа отреагировало на заявления российского правителя Владимира Путина, который заявил, что Румыния и Болгария способствовали напряженности, приведшей к войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

По словам Царнеа, вступление Румынии в НАТО является суверенной волей ее граждан и стран-союзниц.

"В то же время членство Румынии в НАТО не представляет угрозы для безопасности кого-либо. Это конкретный и доказанный факт. Президент Путин использует те же знакомые нарративы, которые послужили поводом для жестокой войны с аннексией. Единственная страна, которая угрожает региональной безопасности в Европе, – это Российская Федерация, ведущая незаконную и неоправданную войну, сопровождаемую многочисленными военными преступлениями против гражданского населения в Украине, а также российской кампанией дезинформации и антиевропейской и антинатовской пропагандой", – заявил спикер.

В пропагандистском документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", транслировавшемся российским государственным телеканалом "Россия-1", показаны архивные кадры с лидером Кремля, на которых он в своей старой речи перед мировыми лидерами, где присутствует в том числе Ангела Меркель, заявляет, что "так называемые легкие передовые американские базы появляются в Болгарии и Румынии, по одной в каждой стране. И мы имеем полное право открыто спросить себя: против кого идет эта экспансия?".

Далее в видео показаны современные высказывания Путина, где он объясняет свои тогдашние заявления: "Это было послание, которое я хотел донести до наших партнеров и коллег, надеясь, что они нас услышат и изменят свое отношение к России. Но, к сожалению, нас не услышали. То есть услышали, но не отреагировали должным образом. В конце концов, это привело к сегодняшним трагическим событиям в Украине", – заявил глава Кремля.

"Россия. Кремль. Путин. 25 лет" – это 90-минутный документальный фильм, снятый пропагандистом Павлом Зарубиным, с серией интервью, записанных весной 2025 года, в котором представлены "достижения" Путина за время его пребывания у власти.

В фильме Путин защищает аннексию Крыма Россией и оправдывает полномасштабное вторжение в Украину, атакует "западные ценности", рассуждает о том, кто когда-нибудь может заменить его, и говорит, что "надеется", что ему никогда не придется применять ядерное оружие.

Напомним, лидер ультраправой партии и победитель первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион призвал прекратить российско-украинскую войну, а также высказался против поставок оружия Украине.

4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал пророссийский лидер ультраправых Джордже Симион, набравший 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

Стоит обратить внимание на то, что 15 ноября 2024 года Симиону был запрещен въезд в Украину за системную антиукраинскую деятельность.