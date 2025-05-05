Выборы в Румынии: проукраинский кандидат вышел во второй тур с ультраправым Симионом

Пророссийский лидер ультраправых Румынии Джордже Симион одержал победу в первом туре президентских выборов, во втором туре его соперником станет прозападный и проукраинский мэр Бухареста Никушор Дан.

Об этом пишут Reuters и Digi24.ro со ссылкой на официальные результаты, передает "Европейская правда".

По состоянию на 06:00 утра 5 мая, по итогам подсчета почти 99,9% бюллетеней, мэр Бухареста Никушор Дан, занял второе место с 20,99%, тогда как Симион набрал 40,94%. Кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску получил 20,13% голосов.

Голосование за рубежом показало еще большее преимущество Симиона, который получил 60% голосов, а Дан – 26%.

Они сойдутся во втором туре 18 мая.

"Это не просто избирательная победа – это победа достоинства Румынии. Это победа тех, кто не потерял надежды, кто все еще верит в свободную, уважаемую, суверенную Румынию", – заявил Симион.

Стоит отметить, что Никушор Дан ранее заявлял, что сохранение военной поддержки Украины является необходимым для безопасности его страны.

1 декабря в Румынии состоялись парламентские выборы, на которых партия AUR Симиона и две другие ультраправые силы получили около 35% мест.

В воскресенье, 4 мая, Симион заявил, что в случае победы на выборах президента он может обеспечить руководящую должность одиозному Келину Джорджеску, которому запретили выдвигать кандидатуру.

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