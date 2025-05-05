Премьер Румынии подал в отставку

Румынский премьер-министр и лидер Социал-демократической партии Румынии Марчел Чолаку объявил об отставке на фоне провальных результатов первого тура выборов президента для возглавляемой им коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на G4Media.ro.

После заседания руководства Социал-демократической партии Румынии Чолаку объявил, что вечером 5 мая подаст в отставку с поста премьер-министра.

Он отметил, что министры его партии обсудят с представителями других политсил коалиции, останутся ли они временными членами правительства. О возможности выхода социал-демократов из коалиции Чолаку заявлял ранее.

"Эта коалиция не является легитимной, поскольку ее кандидат не вышел во второй тур", – считает глава правительства Румынии.

Чолаку добавил, что будущий румынский президент, которого выберут 18 мая, "вместе с партиями, которые могут создать большинство в парламенте, решит, кто будет руководить страной и кто станет премьер-министром".

После принятия отставки Чолаку исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан должен назначить временного премьера. СМИ ранее писали, что им может стать министр образования Даниэль Давид.

Напомним, 4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал пророссийский лидер ультраправых Джордже Симион, который набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

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