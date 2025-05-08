Новый глава МИД Германии: Европа будет защищать Украину "всеми средствами"

Новый министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль во время своего первого визита в Польшу подтвердил поддержку Германии и Европы Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Европа будет защищать и поддерживать Украину всеми средствами", – заявил Вадефуль на полях встречи министров иностранных дел ЕС в Варшаве.

"Все в Москве должны знать, что им придется с нами считаться", – подчеркнул он.

Относительно финансирования оборонных расходов в ЕС и возможного совместного долга, Вадефуль сказал: "Я думаю, мы все согласны, что для поддержки Украины нужно делать больше".

Для этого, по его словам, есть "разные способы". Самое главное, подчеркнул он, "чтобы были выделены средства для поддержки Украины".

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц уже успел заявить, что планирует посетить Украину в ближайшее время.

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