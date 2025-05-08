СМИ узнали, что Трамп и Карни на первой встрече обсуждали Украину

Президент США Дональд Трамп и премьер Канады Марк Карни на первой встрече в Белом доме 6 мая много говорили о внешней политике, в частности – о войне в Украине.

Об этом сообщает CBC, пишет "Европейская правда".

После встречи в Овальном кабинете под вспышками телекамер во вторник Карни и Трамп отправились на рабочий обед. По словам канадского высокопоставленного чиновника, большая часть разговора во время обеда касалась вопросов внешней политики.

Дональд Трамп, согласно словам источника, хотел обсудить глобальные проблемы, а именно войну между Россией и Украиной, враждебность с Китаем и ситуацию в Иране.

Чиновник отметил, что Трамп хотел узнать мнение Карни по вопросам, которые его беспокоят, в то время как он пытается выполнить свое предвыборное обещание быстро закончить войну в Украине и обуздать ядерные амбиции Ирана.

Трамп также попросил Карни высказать свое мнение по поводу Израиля и Газы – хотя, по словам чиновника, эта тема обсуждалась относительно мало – и хуситов в Йемене.

По словам чиновника, тот факт, что президент Трамп обратился к Карни за комментариями по этим вопросам, был воспринят как "обнадеживающий знак" того, что Трамп уважает нового лидера Канады и считает его достойным равным партнером.

Чиновник также отметил, что два лидера достаточно хорошо поладили, а глава Белого дома в начале и в конце обеда подчеркнул, что для него честь принимать нового премьер-министра Канады.

Хотя значительная часть обеда была посвящена глобальным вопросам, Карни и Трамп также обсудили новые высокие тарифы США.

Ранее сообщалось, что Карни во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме 6 мая категорически исключил превращение своего государства в "51-й американский штат".

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