СМИ: США и Россия обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу

С ослаблением энергетических отношений между Европой и Россией, представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о том, чтобы США помогли возобновить поставки российского газа на континент.

Об этом Reuters сообщили восемь информированных собеседников, пишет "Европейская правда".

С начала полномасштабной войны России Европа значительно сократила импорт газа из России, что привело к огромным экономическим убыткам для российского газового монополиста "Газпрома". В то же время США стали одним из основных поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, замещая российские поставки.

Однако некоторые европейские страны, такие как Венгрия и Словакия, продолжают получать газ из России через трубопровод TurkStream. Собеседники агентства утверждают, что после возможного подписания мирного соглашения между Россией и Украиной, больше европейских покупателей могут вернуться к российскому газу.

По их словам, участие США в возобновлении поставок газа может помочь Москве преодолеть политическую оппозицию в большинстве европейских стран. Также они утверждают, что включение США также принесет пользу Вашингтону, предоставляя ему видимость и возможный контроль над тем, сколько российского газа вернется в Европу.

С 2022 года Европа обратилась к другим поставщикам газа, в частности к экспорту СПГ из США. Специальный посланник США Стив Виткофф и инвестиционный посланник кремлевского правителя Владимира Путина Кирилл Дмитриев проводили переговоры по газу в рамках мирных переговоров с Украиной, сообщили два собеседника агентства.

Представитель Виткоффа отказался комментировать, обсуждали ли они вопрос российских поставок газа в Европу, а в России в ответ на вопрос агентства сказали, что "сейчас таких переговоров нет".

Как известно, Киев и Вашингтон подписали соглашение о минералах США-Украина 30 апреля, включая все государственные природные ресурсы и инфраструктуру Украины, но не упоминая прямо трубопровод.

"Если уровень взаимодействия между Россией и США продолжится, очень вероятно, что будут возобновлены потоки российского газа... с посредниками со стороны США", – сказал один из участников переговоров.

По словам собеседников, "Газпром", стремясь возобновить свои европейские продажи, рассматривает возможность предложить немецким клиентам краткосрочные контракты на 24 месяца и большие скидки, хотя обычно он требовал от покупателей подписывать контракты на десятки лет.

Во вторник, 6 мая, Еврокомиссия представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти.

Венгрия и Словакия – единственные страны ЕС, которые полагаются на трубопроводный российский газ и нефть как основной источник.

Премьер Словакии Фицо заявил, что дорожная карта Еврокомиссии в ее текущем виде является недопустимой для правительства Словакии, а его венгерский коллега Орбан заявил, что Фицо прав, а "предложение президентки Урсулы фон дер Ляйен приведет к банкротству Европы и возложит непосильное бремя на семьи Центральной Европы".

О том, как обрывала энергетические связи с РФ Польша, читайте в статье Курс на энергетическую независимость: как Польша отказалась от российского газа.