ЗМІ: США і Росія обговорюють відновлення постачання російського газу до Європи

Зі зниженням енергетичних відносин між Європою та Росією, представники Вашингтона та Москви провели переговори щодо того, щоб США допомогли відновити постачання російського газу на континент.

Про це Reuters повідомили вісім проінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда".

З початку повномасштабної війни Росії Європа значно скоротила імпорт газу з Росії, що призвело до величезних економічних збитків для російського газового монополіста "Газпрому". Водночас США стали одним з основних постачальників скрапленого природного газу (СПГ) до Європи, заміщуючи російські поставки.

Проте деякі європейські країни, такі як Угорщина та Словаччина, продовжують отримувати газ з Росії через трубопровід TurkStream. Співрозмовники агентства стверджують, що після можливого підписання мирної угоди між Росією та Україною, більше європейських покупців можуть повернутися до російського газу.

За їхніми словами, участь США у відновленні постачання газу може допомогти Москві подолати політичну опозицію в більшості європейських країн. Також вони стверджують, що включення США також принесе користь Вашингтону, надаючи йому видимість і можливий контроль над тим, скільки російського газу повернеться до Європи.

З 2022 року Європа звернулася до інших постачальників газу, зокрема до експорту СПГ зі США. Спеціальний посланник США Стів Віткофф і інвестиційний посланник кремлівського правителя Владіміра Путіна Кіріл Дмитрієв проводили переговори щодо газу в рамках мирних переговорів з Україною, повідомили два співрозмовники агентства.

Представник Віткоффа відмовився коментувати, чи обговорювали вони питання російських постачань газу до Європи, а в Росії у відповідь на питання агентства сказали, що "зараз таких переговорів немає".

Як відомо, Київ і Вашингтон підписали угоду про мінерали США-Україна 30 квітня, включаючи всі державні природні ресурси та інфраструктуру України, але не згадуючи прямо трубопровід.

"Якщо рівень взаємодії між Росією та США продовжиться, дуже ймовірно, що буде відновлено потоки російського газу... з посередниками з боку США", – сказав один з учасників переговорів.

За словами співрозмовників, "Газпром", прагнучи відновити свої європейські продажі, розглядає можливість запропонувати німецьким клієнтам короткострокові контракти на 24 місяці та великі знижки, хоча зазвичай він вимагав від покупців підписувати контракти на десятки років.

У вівторок, 6 травня, Єврокомісія презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти.

Угорщина і Словаччина – єдині країни ЄС, які покладаються на трубопровідні російський газ і нафту як основне джерело.

Прем’єр Словаччини Фіцо заявив, що дорожня карта Єврокомісії в її поточному вигляді є неприпустимою для уряду Словаччини, а його угорський колега Орбан заявив, що Фіцо має рацію, а "пропозиція президентки Урсули фон дер Ляєн призведе до банкрутства Європи та покладе нестерпний тягар на сім'ї Центральної Європи".

Про те, як обривала енергетичні зв’язки з РФ Польща, читайте у статті Курс на енергетичну незалежність: як Польща відмовилась від російського газу.