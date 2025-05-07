Фіцо розкритикував план відмови від газу з Росії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримує запропоновану дорожню карту Європейської комісії з припинення імпорту російських енергоносіїв.

Його слова цитує Dennik N, передає "Європейська правда".

На думку Фіцо, наслідки для Євросоюзу будуть серйознішими, ніж для Росії.

"Я прошу Європейську комісію п’ять разів відміряти і один раз відрізати", – сказав він.

Він вважає, що дорожня карта Європейської комісії в її поточному вигляді є неприпустимою для уряду Словаччини.

Прем'єр-міністр Словаччини також сказав, що не знає, які будуть наслідки розірвання угоди його країни з "Газпромом", термін дії якої спливає в 2034 році.

Фіцо зазначив, що визнає стратегічну мету скорочення залежності ЄС від інших країн, але побоюється зростання цін на газ і вважає, що наслідки будуть більш відчутними для ЄС, ніж для Росії.

У вівторок, 6 травня, Єврокомісія презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто розкритикував цей план, заявивши про атаку на суверенітет Угорщини.

Угорщина і Словаччина – єдині країни ЄС, які покладаються на трубопровідні російський газ і нафту як основне джерело.

Про те, як обривала енергетичні зв’язки з РФ Польща, читайте у статті Курс на енергетичну незалежність: як Польща відмовилась від російського газу.