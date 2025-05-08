Орбан слідом за Фіцо розкритикував план ЄС щодо відмови від газу з Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан приєднався до словацького колеги Роберта Фіцо, який розкритикував дорожню карту Європейської комісії з припинення імпорту російських енергоносіїв.

Про це Орбан написав в X, передає "Європейська правда".

При цьому Орбан вкотре заявив, що угорські родини не будуть фінансувати вступ України в ЄС – хоча і незрозуміло, яким чином питання вступу України в ЄС пов’язане з відмовою від російського газу.

"Роберт Фіцо має рацію. Пропозиція президентки Урсули фон дер Ляєн призведе до банкрутства Європи та покладе нестерпний тягар на сім'ї Центральної Європи. Ми не дозволимо Брюсселю змусити угорські сім'ї платити за вступ України до ЄС!" – написав угорський прем'єр.

❗️@RobertFicoSVK is right. President @vonderleyen’s proposal will bankrupt Europe and place an unbearable burden on Central European families. We will not allow Brussels to make Hungarian families pay the price for Ukraine’s EU accession! – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 8, 2025

Фіцо напередодні заявив, що дорожня карта Європейської комісії в її поточному вигляді є неприпустимою для уряду Словаччини.

У вівторок, 6 травня, Єврокомісія презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти.

Угорщина і Словаччина – єдині країни ЄС, які покладаються на трубопровідні російський газ і нафту як основне джерело.

Про те, як обривала енергетичні зв’язки з РФ Польща, читайте у статті Курс на енергетичну незалежність: як Польща відмовилась від російського газу.