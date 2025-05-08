США ввели санкции против китайских компаний, импортирующих нефть из Ирана
Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против нескольких китайских компаний, включая операторов портовых терминалов, которые покупают иранскую нефть.
Об этом 8 мая сообщило Министерство финансов США, пишет "Европейская правда".
Американский Минфин добавил в санкционный список нефтеперерабатывающий завод Hebei Xinhai Chemical Group и три компании, эксплуатирующие терминал в порту Дунъин в провинции Шаньдун.
По данным США, эти компании приобрели или способствовали поставкам иранской нефти на сумму в сотни миллионов долларов.
"Соединенные Штаты остаются решительными в усилении давления на все звенья цепочки поставок нефти Ирану, чтобы не дать режиму получать доходы для продолжения своей дестабилизирующей политики", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Новые американские санкции были введены в рамках стратегии "максимального давления" на Иран, которую возобновила администрация Трампа, добиваясь ограничения иранской ядерной программы и прекращения поддержки Тегераном боевых группировок на Ближнем Востоке.
В этом же ключе президент США Дональд Трамп в начале мая заявил, что введет вторичные санкции против стран или компаний, которые покупают иранскую нефть.
Переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ограничению иранской ядерной программы пока зашли в тупик.