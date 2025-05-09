Сийярто прокомментировал заявление Украины о разоблачении шпионской сети разведки Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Будапешт пока не получал от Киева официальных сообщений о разоблаченной сети венгерских шпионов, и вспомнил об "антивенгерской пропаганде".

Об этом сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда".

На просьбу СМИ прокомментировать заявление СБУ о разоблаченной сети шпионов военной разведки Венгрии, действовавшей на Закарпатье, Сийярто сказал, что пока не получал таких сообщений от украинской стороны.

"Мы сможем что-то сказать, только если получим какие-то детали или официальную информацию. К тому времени это следует рассматривать как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью", – сказал глава МИД Венгрии.

"В Украине часто звучит антивенгерская пропаганда, и во многих случаях она оказывалась абсолютно необоснованной", – добавил Сийярто.

Утром 9 мая Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность на Закарпатье – в частности, "прощупывала почву" относительно настроений местных жителей и их реакции на потенциальное появление в регионе "венгерских миротворцев".

Напомним, Венгрия продолжает блокировать начало переговоров Украины о вступлении в ЕС из-за своих требований в вопросе прав венгров Закарпатья. Венгерский премьер Виктор Орбан называет вступление Украины в ЕС "бременем" и "невыгодным соглашением".

Из-за этого появился риск, что Украину и Молдову "разделят" в этом процессе.

Подробно об этом – в статье Вето Орбана в пользу Молдовы: как Венгрия оставляет Украину на обочине пути в ЕС.