Сійярто прокоментував заяву України про викриття шпигунської мережі розвідки Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що Будапешт поки не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів, та згадав про "антиугорську пропаганду".

Про це повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда".

На прохання ЗМІ прокоментувати заяву СБУ про викриту мережу шпигунів воєнної розвідки Угорщини, що діяла на Закарпатті, Сійярто сказав, що поки не отримував таких повідомлень від української сторони.

"Ми зможемо щось сказати, лише якщо отримаємо якісь деталі чи офіційну інформацію. До того часу це слід розглядати як пропаганду, до якої варто ставитися з обережністю", – сказав очільник МЗС Угорщини.

"В Україні часто лунає антиугорська пропаганда, і в багатьох випадках вона виявлялась абсолютно необґрунтованою", – додав Сійярто.

Вранці 9 травня Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті – зокрема, "промацувала ґрунт" щодо настроїв місцевих мешканців та їхньої реакції на потенційну появу у регіоні "угорських миротворців".

Нагадаємо, Угорщина продовжує блокувати початок переговорів України про вступ до ЄС через свої вимоги у питанні прав угорців Закарпаття. Угорський прем'єр Віктор Орбан називає вступ України в ЄС "тягарем" та "невигідною угодою".

Через це з’явився ризик, що Україну і Молдову "розділять" у цьому процесі.

Детально про це – у статті Вето Орбана на користь Молдови: як Угорщина лишає Україну на узбіччі шляху до ЄС