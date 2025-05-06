Орбан назвал вступление Украины в ЕС "бременем" и "невыгодным соглашением"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский Союз "не является хорошим соглашением".

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Орбан заявил, что Венгрию приняли в Европейский Союз, потому что это "было выгодно для стран-членов".

"Это было выгодное соглашение. А вот вступление Украины – это невыгодное соглашение. Украина – это не добавленная стоимость, а бремя", – заявил он.

Венгерский премьер считает "большой ошибкой" – "посылать европейские средства в Украину вместо того, чтобы направить их на поддержку экономики ЕС, которая переживает трудности".

Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако помешало венгерское вето.

Будапешт организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – Виктор Орбан уже публично проголосовал против.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский "должен смириться с мыслью, что все венгры имеют право высказаться по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС".

В минувшие выходные Зеленский и премьер Венгрии Виктор Орбан обменялись взаимно критическими заявлениями на эту тему.