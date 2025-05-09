Кая Каллас надеется на решение трибунала по агрессии РФ в 2026 году

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас считает, что имеющиеся доказательства позволяют рассчитывать на быстрые решения специального трибунала по преступлению агрессии России.

Об этом она заявила в пятницу во Львове, отвечая на вопрос "Европейской правды" в общении с журналистами.

Каллас считает, что судебные процессы должны начаться вскоре после создания трибунала. Как рассказывала "Европейская правда", есть расчет, что трибунал сможет начать работу в следующем году.

"Я не могу назвать конкретную дату [принятия первых приговоров], но в документах, которые я видела, говорится, что это должно заработать в 2026 году. Именно тогда должен начаться и [судебный] процесс", – заявила она.

"Но ведь расследования уже продолжаются. В конце концов, это самая документированная война в мире", – подчеркнула Каллас.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил, что документальная база уже готовится. "Нет никаких юридических преград для того, чтобы эти юридические шаги осуществляли уже сейчас, проводить документирование, готовить доказательную базу", – добавил он.

Как рассказывала "Европейская правда" спецтрибунал по агрессии РФ стал центральной темой встречи министров во Львове.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге"