Фон дер Ляйен посетит Трампа только после согласования конкретных торговых переговоров

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, 9 мая, что вскоре посетит президента США Дональда Трампа в Вашингтоне – но только после того, как будет подготовлен "конкретный" торговый пакет для переговоров между Европой и Соединенными Штатами.

Ее слова цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

На пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о запланированном визите, фон дер Ляйен сказала, что "хорошо поговорила с Трампом на похоронах Папы".

"Но для меня важно, чтобы если я еду в Белый дом – у нас был пакет, который мы могли бы обсудить", – отметила она.

По мнению фон дер Ляйен, этот пакет должен быть „конкретным".

"Я хочу решение, которое мы оба сможем поддержать", – подытожила она.

2 апреля Трамп ввел минимальный дополнительный тариф в размере 10% почти на все страны, одновременно предложив дополнительные "взаимные" пошлины для некоторых торговых партнеров, в том числе 20% для ЕС. Позже Трамп приостановил дополнительные "взаимные" меры, предоставив партнерам 90 дней для переговоров.

Европейская комиссия 30 апреля представила странам ЕС позиции для переговоров с администрацией Трампа о торговле и введенных США тарифах.

Ранее в апреле Трамп пообещал, что США и Евросоюз обязательно заключат торговое соглашение.

8 мая писали, что ЕС рассматривает возможность введения пошлин на экспорт американских самолетов и автомобилей в попытке убедить Трампа отменить действующие и запланированные тарифы против ЕС.