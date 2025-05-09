Фон дер Ляєн відвідає Трампа лише після узгодження конкретних торговельних переговорів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в п’ятницю, 9 травня, що незабаром відвідає президента США Дональда Трампа у Вашингтоні – але лише після того, як буде підготовлений "конкретний" торговельний пакет для переговорів між Європою та Сполученими Штатами.

Її слова цитує Politico, пише "Європейська правда".

На пресконференції в Брюсселі, відповідаючи на питання про запланований візит, фон дер Ляєн сказала, що "мала хорошу розмову із Трампом на похороні Папи".

"Але для мене важливо, щоб якщо я їду до Білого дому – у нас був пакет, який ми могли б обговорити", – зазначила вона.

На думку фон дер Ляєн, це пакет має бути "конкретним".

"Я хочу рішення, яке ми обоє зможемо підтримати", – підсумувала вона.

2 квітня Трамп ввів мінімальний додатковий тариф у розмірі 10% на майже всі країни, одночасно запропонувавши додаткові "взаємні" мита для деяких торговельних партнерів, у тому числі 20% для ЄС. Пізніше Трамп призупинив додаткові "взаємні" заходи, надавши партнерам 90 днів для переговорів.

Європейська комісія 30 квітня представила країнам ЄС позиції для переговорів з адміністрацією Трампа про торгівлю і запроваджені США тарифні.

Раніше у квітні Трамп пообіцяв, що США і Євросоюз обовʼязково укладуть торговельну угоду.

8 травня писали, що ЄС розглядає можливість запровадження мит на експорт американських літаків і автомобілів у спробі переконати Трампа скасувати чинні та заплановані тарифи проти ЄС.