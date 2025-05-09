Лидеры Польши и Франции подписали двусторонний договор с гарантиями безопасности

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон 9 мая подписали в городе Нанси польско-французский договор, охватывающий сферы безопасности, энергетического, научного и культурного сотрудничества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Договор между Польшей и Францией должен заменить предыдущее соглашение между Польшей и Францией, подписанное в 1991 году и признанное устаревшим, поскольку в последующие годы Польша вступила в Европейский Союз.

Это первый договор такого типа, который Франция подписала с несоседней страной, что свидетельствует о повышении ранга взаимных отношений между Парижем и Варшавой, отмечает RMF FM.

Польский премьер ранее сообщил, что в договоре будет зафиксировано, что в случае угрозы обе страны обязуются оказывать друг другу помощь, включая военную.

После подписания основного договора Туск и Макрон подписали второй документ, касающийся сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики.

Отметим, что подписание состоялось в символическом для польско-французских отношений городе Нанси: здесь в 1736 году после изгнания из страны поселился как герцог Лотарингии польский король Станислав Лещинский – тесть французского короля Людовика XV.

Президент Франции объявил о подготовке нового двустороннего договора с Польшей во время саммита в феврале 2024 года.