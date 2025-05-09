Туск розкрив деталі договору з Францією з взаємними гарантіями безпеки

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед вильотом до Франції оприлюднив основні положення польсько-французького договору, який буде підписано в п'ятницю в Нансі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Туск у п'ятницю вирушає до Нансі, де разом із президентом Франції Емманюелем Макроном підпише договір про посилену дружбу та співпрацю. Це перший випадок, коли Париж підписує документ такого рівня з країною, з якою не має спільного кордону.

Під час брифінгу перед вильотом до Франції глава польського уряду сказав, що цей документ є договором про дружбу та поглиблену співпрацю. Він додав, що договір відкриває "дуже багато можливостей у різних сферах". "Не приховую, що для мене найважливішим питанням були взаємні гарантії безпеки", – підкреслив Туск.

"І ця клаузула про взаємну підтримку в разі нападу на одну з наших країн є сутністю цього договору з точки зору наших інтересів", – заявив він.

Глава уряду зазначив, що, згідно із спільними рішеннями урядів обох країн і президента Франції Емманюеля Макрона, договір має стати "завершенням певного історичного циклу" дедалі кращих і "дуже дружніх польсько-французьких відносин", які досі "не завжди були наповнені змістом".

"Разом з президентом Макроном ми будемо вживати різних ініціатив на користь справедливого миру в Україні, на користь зміцнення оборонних можливостей всього ЄС і на користь зміцнення оборони європейських кордонів", – сказав прем'єр.

Він підкреслив, що польсько-французькі відносини, увінчані цим договором, матимуть велике значення також для зміцнення Європейської Союзу.

Він зазначив, що обидві сторони вирішили, що "амбітні цілі та добрі наміри", які супроводжують договір, будуть реалізовані. Тому, додав прем'єр-міністр, договір зобов'язуватиме до "щорічних спільних засідань урядів Франції та Польщі".

Він також оголосив про підготовку інших документів і рішень, які "перетворять цю декларацію на дуже практичні рішення". Прем'єр-міністр зазначив, що це також стосуватиметься "оборонної співпраці в оборонній промисловості".

Новий польсько-французький договір замінить попередню угоду між Польщею і Францією, підписану в 1991 році і визнану застарілою.

Договір має охоплювати, серед іншого, сфери безпеки, оборони, інфраструктури та енергетики.

Французька дипломатія презентувала угоду як "преміальний договір". Вона наголосила, що нова угода буде першою такою угодою, яку Франція підпише з державою, що не є її сусідом.

Дональд Туск під час візиту до Нідерландів з нагоди 80-річчя їхнього визволення від нацистської окупації також анонсував підписання двосторонньої угоди у сфері безпеки та військової співпраці.