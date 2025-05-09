Венгерский журналист: спецслужбы Орбана шпионили за Украиной еще несколько лет назад

Венгерский журналист Саболч Паньи утверждает, что спецслужбы венгерского премьер-министра Виктора Орбана шпионили за Украиной еще несколько лет назад.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

После того, как Служба безопасности Украины арестовала двух подозреваемых венгерских шпионов в Закарпатье, которых обвиняют в шпионаже в пользу венгерской военной разведки, Пании "вспомнил информацию, которую получил ранее".

Венгерский журналист утверждает, что еще во второй половине 2023 года два офицера национальной безопасности из стран ЕС/НАТО рассказали ему, что в то время как большинство государств Альянса обменивались разведданными прежде всего о России, Венгрия этого не делала.

"По тем данным, которые венгерские спецслужбы предоставляли в "общий пул", уже тогда союзники по НАТО поняли, что гражданская и военная разведка Венгрии сосредоточена на несколько других целях: они делились сравнительно большим количеством информации об Украине", – отметил он.

По его словам, в то время, как почти все пытались собирать информацию о России как агрессоре и делиться ею с партнерами, "венгры шпионили за Украиной".

Журналист также привел пример провала венгерской военной разведки перед началом полномасштабного вторжения России. За день до нападения, 23 февраля 2022 года, руководители венгерских спецслужб заявили депутатам парламента, что широкомасштабной атаки не будет. Но уже на следующее утро Россия атаковала Киев.

В пятницу Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в Закарпатье – в частности, "прощупывала почву" относительно настроений местных жителей и их реакции на потенциальное появление в регионе "венгерских миротворцев".

Сначала глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не получал от Киева официальных сообщений о разоблаченной сети венгерских шпионов, и упомянул об "антивенгерской пропаганде".

Но через несколько часов Будапешт заявил, что высылает двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Также венгерские власти утверждают, что заявление Украины о разоблачении разведывательной сети Венгрии на своей территории свидетельствует о сотрудничестве Киева и оппозиционной партии "Тиса".