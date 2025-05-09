Угорський журналіст: спецслужби Орбана шпигували за Україною ще кілька років тому

Угорський журналіст Саболч Паньї стверджує, що спецслужби угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана шпигували за Україною ще кілька років тому.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Після того, як Служба безпеки України заарештувала двох підозрюваних угорських шпигунів на Закарпатті, яких звинувачують у шпигунстві на користь угорської військової розвідки, Панії "пригадав інформацію, яку отримав раніше".

Угорський журналіст стверджує, що ще в другій половині 2023 року двоє офіцерів національної безпеки з країн ЄС/НАТО розповіли йому, що в той час як більшість держав Альянсу обмінювалися розвідданими насамперед про Росію, Угорщина цього не робила.

"За тими даними, які угорські спецслужби надавали в "спільний пул", уже тоді союзники по НАТО зрозуміли, що цивільна й військова розвідка Угорщини зосереджена на дещо інших цілях: вони ділилися порівняно великою кількістю інформації про Україну", – зазначив він.

За його словами, у той час, як майже всі намагалися збирати інформацію про Росію як агресора та ділитися нею з партнерами – "угорці шпигували за Україною".

Журналіст також навів приклад провалу угорської військової розвідки перед початком повномасштабного вторгнення Росії. За день до нападу, 23 лютого 2022 року, керівники угорських спецслужб заявили депутатам парламенту, що широкомасштабної атаки не буде. Але вже наступного ранку Росія атакувала Київ.

У пʼятницю Служба безпеки України заявила, що викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті – зокрема "промацувала ґрунт" щодо настроїв місцевих мешканців та їхньої реакції на потенційну появу у регіоні "угорських миротворців".

Спершу глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів, та згадав про "антиугорську пропаганду".

Але через кілька годин Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Також угорська влада стверджує, що заява України про викриття розвідувальної мережі Угорщини на своїй території свідчить про співпрацю Києва та опозиційної партії "Тиса".