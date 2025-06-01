Нидерланды фиксируют рост шпионской деятельности со стороны Китая
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что китайские усилия по шпионажу за его страной усиливаются, при этом основное внимание уделяется полупроводникам.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в беседе с Reuters.
По словам Брекельманса, Китай заинтересован в полупроводниковой промышленности, в которой Нидерланды являются технологическими лидерами.
"Получить эту интеллектуальную собственность – это для Китая интересно", – сказал министр.
Он подчеркнул, что шпионская кампания КНР против нидерландских технологий продолжается и по сей день.
"В наших последних разведывательных отчетах разведывательное агентство отметило, что наибольшая киберугроза исходит из Китая, и что мы видим наибольшую киберактивность, которая исходит из Китая. Так было в прошлом году, и так есть и сейчас. Поэтому мы видим только усиление этой тенденции", – подчеркнул Брекельманс.
Он добавил, что безопасность становится все более важной для Нидерландов, поскольку Китай "использует свое экономическое положение в геополитических целях, а также для давления на нас".
Для противодействия угрозам Нидерланды ввели инструменты для защиты ключевых отраслей промышленности и жизненно важных интересов, добавил он, при этом призвав к уменьшению зависимости от Китая.
"Как на уровне Европейского Союза, так и на национальном уровне, мы должны сделать более решительные шаги для уменьшения этой зависимости", – подчеркнул глава Минобороны Нидерландов.
Нидерландская военная разведка в ежегодном отчете в 2024 году впервые заявила, что китайские шпионы взяли на прицел нидерландскую полупроводниковую, аэрокосмическую и морскую промышленность, чтобы попытаться усилить вооруженные силы Китая.
В Европейском Союзе же сотрудничество Китая и России считают "крупнейшим вызовом" в мире.