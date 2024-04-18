Разведка Нидерландов говорит, что Китай шпионит за их промышленностью для укрепления армии

Китайские шпионы нацелились на полупроводниковую, аэрокосмическую и морскую промышленность Нидерландов, пытаясь укрепить вооруженные силы КНР.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном в четверг ежегодном отчете нидерландской военной разведки MIVD, сообщает Reuters.

По словам ведомства, КНР инвестирует значительные средства в сбор западных знаний и технических возможностей в рамках своего политического шпионажа против Нидерландов и их союзников.

Как отмечает MIVD, Китай хочет быть независимым от западных знаний и технологий и хочет построить армию, которая может сравниться с другими вооруженными силами.

"Для этого ему нужны передовые технологии, которыми он еще не обладает в полной мере. Он пытается получить их за рубежом, используя легальные средства, такие как исследования и инвестиции, а также с помощью своих разведывательных служб", – говорится в отчете.

MIVD также указывает, что КНР продолжает шпионить за западными вооруженными силами из-за их знаний о современных системах вооружений и оперативного опыта, а также за передовыми отраслями промышленности.

Ведомство заявило, что за последний год китайские спецслужбы расширили масштабы, интенсивность и технический уровень своих киберкампаний.

Кроме того, отмечают в отчете, университеты КНР также играют важную роль в сборе разведывательной информации, поскольку ученые, сотрудничающие с западными компаниями, часто также работают на китайские службы безопасности и государственные компании.

Спецслужбы Нидерландов впервые публично обвинили Пекин в кибершпионаже в феврале, когда заявили, что в прошлом году кибершпионы, которых поддерживает КНР, получили доступ к их военной сети.

Ранее Соединенные Штаты попросили союзников ввести больше ограничений на обслуживание оборудования для производства микросхем в Китае, стремясь еще больше помешать амбициям Пекина в создании передовых полупроводников.

В то же время правительство Нидерландов начало отказывать в выдаче лицензий компании ASML, крупнейшему поставщику оборудования для производителей компьютерных чипов, на экспорт многих своих продуктов в Китай под давлением США.

Перед этим правительство Нидерландов объявило о новых правилах по ограничению экспорта определенного современного полупроводникового оборудования.