ЕС считает китайско-российскую угрозу "самым большим вызовом" в мире

На этой неделе европейские лидеры отправились в Азию с ключевым посланием: они должны теснее сотрудничать, чтобы сохранить порядок, основанный на правилах, от угроз со стороны Китая и России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Кая Каллас, ведущий дипломат Европейского Союза, и президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнули связь между войной РФ против Украины и углублением отношений России с Китаем во время ряда выступлений в Юго-Восточной Азии в последние дни.

"Это самый большой вызов нашего времени", – сказала Каллас, выступая в субботу на Шангри-Ла Диалоге в Сингапуре, главном азиатском форуме для лидеров оборонных ведомств, военных и дипломатов.

"Когда Китай и Россия говорят о совместном проведении изменений, которых не видели сто лет, и о пересмотре глобального порядка безопасности, мы все должны быть крайне обеспокоены", – добавила она.

Каллас обвинила Китай в том, что он способствует российской военной машине, заявив, что 80% товаров двойного назначения, которые используются для борьбы с Украиной, происходят из второй по величине экономики мира. Она напомнила, что министр обороны США Пит Хегсет предупреждал об угрозе Китая для остальной Азии, и сказала, что Россия также должна быть предметом наибольшего беспокойства.

"Если вы беспокоитесь о Китае, вам следует беспокоиться о России", – сказала Каллас.

Западные чиновники обвиняют Китай в поставках России критически важных технологий, в том числе беспилотников, заявляя при этом, что обе страны участвуют в кибератаках, актах саботажа и опасной деятельности, связанной с инфраструктурой, например, глубоководными кабелями.

Каллас призвала европейских и азиатских партнеров работать вместе над борьбой с тайными теневыми флотами танкеров и пересмотреть законы о морской безопасности.

А Эмманюэль Макрон предупредил Китай о потенциальном усилении присутствия НАТО в Азии, если он не примет дополнительные меры, чтобы остановить участие Северной Кореи в войне против Украины.