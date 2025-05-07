Новое правительство Германии резко усиливает контроль на границах против мигрантов

Новый министр внутренних дел Германии Александр Добриндт распорядился задерживать всех мигрантов на границе за незаконный въезд и усилить пограничные патрули полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В первый день работы глава немецкого МВД издал устное распоряжение федеральной полиции усилить пограничный контроль и увеличить количество случаев отказа во въезде нелегалам.

Нынешний штат в 11 тысяч сотрудников на границе, по информации Bild, будет увеличен на 2000-3000 человек.

Кроме того, Добриндт также письменно отменил устное распоряжение федеральной полиции от 2015 года, согласно которому иностранцам разрешался въезд в Германию в случае подачи прошения о убежище даже без документов.

Мерц ранее обещал, что с первого дня работы его правительства в Германии будет усилен пограничный контроль и отказано в предоставлении убежища нелегальным беженцам.

С октября 2023 года Германия уже имела усиленный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. На немецко-австрийской границе контроль существовал уже дольше.

А в сентябре 2024 года Германия расширила уже существующий контроль на востоке и юге страны на границы с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом.