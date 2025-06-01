Новый президент Румынии анонсировал первый зарубежный визит

Новоизбранный румынский президент Никушор Дан подтвердил участие в саммите стран "Бухарестской девятки" и скандинавских стран, который состоится 2 июня в Вильнюсе.

Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Встреча лидеров "Бухарестской девятки", к которой присоединятся главы Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и Исландии, имеет целью скоординировать позиции накануне саммита НАТО в Гааге.

Это будет первая зарубежная поездка Никушора Дана в статусе румынского президента.

"Обсуждения в Вильнюсе будут сосредоточены на укреплении позиций НАТО по сдерживанию и обороне на восточном фланге, на усилении поддержки Украины, а также на необходимости европейских союзников увеличить инвестиции в оборону", – сообщили в администрации президента Румынии.

На саммите Дан намерен подтвердить обязательства Румынии по укреплению НАТО на всех уровнях и решающей роли Альянса в обеспечении евроатлантической безопасности, анонсировали в его офисе.

Также румынский президент будет выступать за продолжение многомерной поддержки союзников для Украины, "что является инвестицией в нашу собственную безопасность", и подчеркнет необходимость оказать поддержку Молдове.

Напомним, 26 мая состоялась официальная церемония инаугурации Никушора Дана на пост президента Румынии.

О новом президенте Румынии подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Враг застройщиков, мэр столицы, олимпиец. Кто такой Никушор Дан, новый президент Румынии.