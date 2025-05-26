В Румынии принес присягу новоизбранный президент

В понедельник, 26 мая, состоялась официальная церемония инаугурации Никушора Дана на пост президента Румынии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Digi 24.

Инаугурация состоялась на объединенном пленарном заседании парламента после подтверждения мандата Дана Конституционным судом в четверг.

Никушор дан на церемонии своей инаугурации в понедельник, фото: agerpress

Дан принес присягу, положив правую руку на Библию и на конституцию. Во время своей речи он заявил, что будет "президентом, открытым к голосу общества".

"Я клянусь посвятить все свои силы и способности для духовного и материального процветания румынского народа, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы граждан, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Румынии. Да поможет мне бог!" – произнес Дан.

Либеральный мэр Бухареста Никушор Дан по итогам второго тура президентских выборов 18 мая победил кандидата ультраправых Джордже Симиона.

Голосование ознаменовалось беспрецедентной мобилизацией румынской диаспоры, на зарубежных участках почти по всему миру большинство проголосовало за Дана.

Конституционный суд Румынии не удовлетворил ходатайство Симиона об отмене результата выборов.

О новом президенте Румынии в деталях – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Враг застройщиков, мэр столицы, олимпиец. Кто такой Никушор Дан, новый президент Румынии.