Новий президент Румунії анонсував перший закордонний візит

Новообраний румунський президент Нікушор Дан підтвердив участь у саміті країн "Бухарестської девʼятки" та нордичних країн, який відбудеться 2 червня у Вільнюсі.

Таке повідомлення в неділю поширила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Зустріч лідерів "Бухарестської девʼятки", до якої долучаться очільники Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Ісландії, має на меті скоординувати позиції напередодні саміту НАТО в Гаазі.

Це буде перша закордонна поїздка Нікушора Дана у статусі румунського президента.

"Обговорення у Вільнюсі будуть зосереджені на зміцненні позицій НАТО щодо стримування та оборони на східному фланзі, на посиленні підтримки України, а також на необхідності європейських союзників збільшити інвестиції в оборону", – повідомили в адміністрації президента Румунії.

На саміті Дан має намір підтвердити зобов'язання Румунії щодо зміцнення НАТО на всіх рівнях і вирішальної ролі Альянсу в забезпеченні євроатлантичної безпеки, анонсували в його офісі.

Також румунський президент буде виступати за продовження багатовимірної підтримки союзників для України, "що є інвестицією в нашу власну безпеку", і наголосить на необхідності надати підтримку Молдові.

Нагадаємо, 26 травня відбулася офіційна церемонія інавгурації Нікушора Дана на посаду президента Румунії.

Про нового президента Румунії у деталях – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії.