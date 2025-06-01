СМИ: для Трампа формат разведывательных отчетов изменят – возможно, под стиль Fox News

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард хочет изменить формат ежедневных разведывательных брифингов для Дональда Трампа, чтобы те больше соответствовали его предпочтениям в отношении формата подачи информации.

Об этом стало известно телеканалу NBC News от пяти информированных источников, сообщает "Европейская правда".

По информации NBC News, Габбард попросила нынешних и бывших сотрудников разведки предложить, как можно изменить ежедневные президентские брифинги (PDB) в соответствии с политическими интересами и привычками Трампа.

Четыре собеседника телеканала утверждают, что среди предложенных вариантов – видеоверсия PDB, которая по своему виду и формату будет похожа на трансляцию Fox News.

Согласно этой идее, офис директора Национальной разведки мог бы нанять продюсера Fox News для производства видеоверсии брифинга и одну из телеведущих – для ее презентации, описывает NBC News.

"Проблема Трампа в том, что он не читает. Он все время смотрит телевизор", – сказало NBC News одно из источников.

Также Габбард обсуждала другие изменения в PDB, в частности ее адаптацию в соответствии с интересами президента США: акцент на информации об экономических и торговых вопросах и меньше внимания к войне в Украине, говорится в материале.

И изменение формата ежедневных брифингов президента США, и изменение содержания – это обычная практика, которая сопровождала предшественников Трампа.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп прослушал значительно меньше PDB, чем его предшественники, и не читает сопроводительный документ к нему, вместо этого больше полагаясь на информацию, полученную устно.

По сообщениям СМИ, администрация Дональда Трампа также планирует сократить персонал Центрального разведывательного управления и других главных разведывательных учреждений США в рамках экономии федерального бюджета.