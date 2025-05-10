Politico: с января Трамп провел только 12 "ежедневных" брифингов по вопросам разведки

С тех пор как президент Дональд Трамп был приведен к присяге в январе, он прослушал только 12 докладов представителей разведки в рамках "Ежедневного брифинга президента".

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Согласно анализу его публичного расписания, проведенным изданием, это значительно меньше, чем во время первого срока пребывания Трампа в должности.

В течение большей части своего первого срока Трамп встречался с представителями разведки дважды в неделю для брифинга, на котором разведывательное сообщество предоставляло резюме наиболее актуальных проблем национальной безопасности, стоящих перед страной.

Низкое количество брифингов на этот раз вызывает беспокойство у многих представителей разведывательного сообщества, которые уже были обеспокоены подходом Трампа к управлению по принципу "сначала действовать, а потом оценивать".

"К сожалению, очевидно, что президент Трамп не ценит опыт и опасную работу, которую ежедневно выполняют наши разведчики, и, к сожалению, это делает американский народ все более уязвимым к угрозам, которые мы должны были бы предвидеть", – заявил сенатор Марк Уорнер, ведущий демократ в Сенатском комитете по вопросам разведки.

Редкие брифинги проходят в то время, когда Трамп работает над тем, чтобы поспособствовать прекращению войн в Газе и Украине, а также начать ядерные переговоры с Ираном – и все это в условиях растущих потенциальных угроз со стороны таких противников, как Россия и Китай.

Каждый президент отличается от других тем, как и в каком темпе он проводит свои брифинги, и Трамп не совсем отстает от некоторых своих предшественников.

Но в случае с Трампом есть дополнительное беспокойство, поскольку известно, что он не читает сопроводительный документ к брифингу, так называемую "книгу", которую составляют аналитики разведки в результате очень трудоемкого процесса. Этот документ предоставляется в печатном виде или на планшетном устройстве президенту и его ключевым советникам пять дней в неделю.

Брифинги высшего руководства разведки часто дают президенту возможность услышать детальные оценки глобальных кризисов и получить информацию о засекреченных тайных операциях за рубежом, а также прямые факты о положении дел в мире, независимо от политических последствий или собственных взглядов президента.

Трамп получил только два личных брифинга в месяц в январе, феврале и марте, а затем перешел на более регулярный ритм – один раз в неделю в апреле и мае, в соответствии с ежедневным расписанием президента, которое ведет сайт Faceba.se, где собраны заявления президента, а также его публичный календарь.

По словам бывших сотрудников разведки, презентации, как правило, предназначены для информирования президента во время его дипломатической деятельности на высоких уровнях, с подробным изложением того, о чем может думать иностранное правительство и каковы его намерения.

"Смысл существования разведывательной службы с бюджетом в 80 миллиардов долларов заключается в том, чтобы информировать президента, чтобы предотвратить стратегические неожиданности", – сказал бывший аналитик ЦРУ.

Главные помощники Трампа по вопросам национальной безопасности и чиновники администрации получают подобные брифинги разведки и могут гарантировать, что критическая информация дойдет до ушей президента.

Высокопоставленные чиновники администрации заявили, что Трамп получает необходимую информацию благодаря частому общению с руководителями разведки.

"Президент постоянно проинформирован о секретных брифингах и регулярно поддерживает связь со своей командой национальной безопасности", – сказал Дэвис Ингл, представитель Белого дома.

Ингл отказался комментировать, почему Трамп получил меньше ежедневных докладов по сравнению с его первым сроком.

У Трампа были сложные отношения с разведывательным сообществом во время его первого срока. Но частота брифингов почти через три месяца после начала его второго срока представляет собой резкое сокращение по сравнению с первыми четырьмя годами его пребывания в должности и дает представление о том, как Трамп может определять приоритеты этих брифингов в течение следующих четырех лет.

По сообщениям СМИ, администрация Дональда Трампа планирует сократить персонал Центрального разведывательного управления и других главных разведывательных учреждений США в рамках экономии федерального бюджета.