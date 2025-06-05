МИД раскритиковал Польшу за государственный праздник в память о жертвах Волынской трагедии

Министерство иностранных дел Украины считает, что решение Польши установить 11 июля днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики" идет вразрез с духом добрососедских отношений между странами.

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, передает "Европейская правда".

В четверг, 5 июня, МИД выступил с критикой решения Сейма Польши об установлении 11 июля днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики".

В МИД расценивают его как идущее вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей.

"Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны, в частности в формате Совместной украинско-польской группы по вопросам исторического диалога, которая действует при участии министерств культуры и институтов национальной памяти двух стран", – говорится в заявлении.

Украинское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Украина "последовательно выступает за научное, беспристрастное изучение сложных страниц общей истории".

Поэтому в МИД убеждены: путь к настоящему примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не через политические односторонние оценки.

Поэтому МИД Украины призвал Польшу "воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях и подорвать достижения, полученные конструктивным диалогом и сотрудничеством между Украиной и Польшей".

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что не следует искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам – среди поляков, ведь враг общий – Россия.

Напомним, в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах и из-за ненадлежащего расследования этих преступлений Украина ввела так называемые моратории на проведение поисковых работ и эксгумаций останков поляков, которые были убиты в 1943-45 годах бойцами УПА.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польская власть, возглавляемая Дональдом Туском, давила на Киев с требованием отменить мораторий.

В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

В конце апреля в Тернопольской области, на территории ныне несуществующего села Пужники, начали эксгумировать останки поляков, погибших в 1945 году.

Руководитель польско-украинской рабочей группы по историческому диалогу Павел Коваль назвал это прорывом в отношениях между обеими странами.