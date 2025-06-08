Киев опровергнул фейк о якобы остановке эксгумации жертв Волынской трагедии

В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины опровергли слухи в польском сегменте соцсетей о якобы отзыве ранее предоставленного разрешения на эксгумацию погибших в результате Волынской трагедии в Тернопольской области.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу опубликовал министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.

Точицкий отметил, что в польских соцсетях начали распространять вымышленное письмо за его подписью, где говорится о якобы решении Минкульта приостановить поисковые и эксгумационные работы в селе Садовое (Пужники) на Тернопольщине.

"Эта информация, изложенная якобы в письме под моей подписью, является фейком, направленным на подрыв исторического конструктивного диалога между Украиной и Польшей. Еще раз подчеркиваю, что полевые работы в Пужникаже были успешно завершены 10 мая 2025 года", – отметил Точицкий.

Он напомнил, что польская сторона назвала этот процесс историческим и дипломатическим прорывом.

"Подчеркиваю – мы являемся и остаемся приверженными демократическим и христианским ценностям, и мы будем и впредь достойно чтить память украинцев и поляков. Также ожидаем оперативной реакции Министерства культуры Польши, а также моего друга и коллеги министра Анны Врублевской", – отметил министр.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польская власть, возглавляемая Дональдом Туском, давила на Киев с требованием отменить мораторий.

Недавно Сейм Польши ввел день памяти погибших во время этнических чисток на Волыни как день памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики", в МИД Украины раскритиковали этот шаг.