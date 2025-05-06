В Германии произошел масштабный сбой в системе связи полиции и органов власти

Масштабные перебои в работе цифровой системы связи, которую используют правоохранительные органы, спасательные службы и органы власти, зафиксировали одновременно в нескольких федеральных землях Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Министерство внутренних дел Германии во вторник подтвердило сбой в работе цифрового радио, которое используют органы власти и организации в сфере безопасности (BDBOS).

В земле Баден-Вюртемберг также зафиксировали сбой в цифровой радиосети, подтвердил представитель оперативного центра Баден-Вюртемберга, который принадлежит Министерству внутренних дел.

На запросы DPA о сбоях сообщили оперативные центры и диспетчерские службы спасательных служб и пожарной охраны в нескольких других федеральных землях.

На данный момент конкретной информации о причинах сбоя нет, как и ответа на вопрос, идет ли речь о дефекте или о возможном целенаправленном сбое, например, хакерской атаке.

Ряд служб на время сбоя перешел на использование аналогового радио, но, например, председатель Берлинского окружного отделения профсоюза полиции Стефан Вех назвал инцидент "суперкатастрофой для наших органов безопасности".

BDBOS – это канал связи полиции, пожарных служб и служб спасения, который с помощью более 5000 базовых станций обеспечивает покрытие 99,2% территории Германии.

Напомним, на прошлой неделе по пока неизвестным причинам произошли масштабные отключения света в Испании и Португалии, которые также затронули соседнюю Францию и Гренландию.

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