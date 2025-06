Удар России по Киеву повредил здание возле представительства ЕС

В результате российской атаки по Киеву в ночь на 10 июня пострадало здание неподалеку от представительства Европейского Союза в Украине.

Об этом в соцсети Х написала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, передает "Европейская правда".

Матернова заявила, что в результате атаки сотни "Шахедов" и ракет, которые терроризировали украинскую столицу в ночь на 10 июня, сильно пострадало здание рядом с представительством ЕС в Украине.

"И все же люди утром идут на работу. Россия не сломает их. Противовоздушная оборона спасает жизни. Безграничная благодарность защитникам и спасателям", – добавила она.

Hundreds of Shahed drones & missiles. Another sleepless night. Fires across Kyiv. A building next to @EUDelegationUA was badly damaged.



And still, people go to work in the morning. Russia will not break them.



Air defence saves lives. Endless thanks to defenders & rescuers. pic.twitter.com/huplS89oSv