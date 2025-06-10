Армия Литвы жалуется на потерю дронов из-за перебоев в работе GPS

В Вооруженных силах Литвы заявили, что блокировка GPS-сигналов и нарушение системы управления вдоль литовского побережья приводят к авариям или потере контроля над дронами.

Об этом говорится в публикации LRT, информирует "Европейская правда".

По данным литовских вооруженных сил, в районе порта Клайпеда, где полностью запрещены коммерческие полеты дронов, частота случаев блокировки GPS-сигналов выросла в семь раз.

Саулюс Бальчюнас, который профессионально управляет дронами уже семь лет, сказал, что впервые заметил более активные помехи GPS две недели назад во время соревнований в Ниде, курортном городке на Куршской косе.

"Мы наблюдаем не только гораздо более сильные помехи GPS, но и случаи вмешательства в сигнал управления... У двух моих коллег дроны уже разбились, а еще несколько человек столкнулись с серьезной потерей сигнала", – говорит Балчюнас.

Пилоты дронов сообщают о серьезных нарушениях в районе побережья и Куршского залива, который расположен возле российской Калининградской области.

Ранее эксперты говорили, что глушение GPS происходит из-за того, что Россия использует средства радиоэлектронной борьбы для защиты своих баз. Эти усилия постепенно активизировались после вторжения России в Украину в 2022 году.

"Похоже, это совпало с той успешной украинской операцией в России (операция "Паутина". – Ред.) – возможно, они разозлились на весь мир и пытаются отомстить", – говорит Бальчюнас.

Перебои также влияют на работу Клайпедского порта. Однако, поскольку морской транспорт использует и другие навигационные системы, суда продолжают беспрепятственно заходить в порт и выходить из него, говорят представители литовских властей.

По словам военных, сигналы не только глушат, но и искажают. Они говорят, что существуют альтернативные способы определения местонахождения самолета или судна, например, визуальная навигация.

Официальные лица советуют использовать несколько различных систем GPS и дополнительные навигационные инструменты.

Эстония ранее говорила, что препятствование сигналам GPS является нарушением международного права со стороны РФ.

Тем временем в Финляндии работают над устройством для противодействия помехам GPS.