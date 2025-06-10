Армія Литви скаржиться на втрату дронів через перебої в роботі GPS

У Збройних силах Литви заявили, що блокування GPS-сигналів і порушення системи управління уздовж литовського узбережжя призводять до аварій або втрати контролю над дронами.

Про це йдеться у публікації LRT, інформує "Європейська правда".

За даними литовських збройних сил, в районі порту Клайпеда, де повністю заборонені комерційні польоти дронів, частота випадків блокування GPS-сигналів зросла в сім разів.

Саулюс Бальчюнас, який професійно керує дронами вже сім років, сказав, що вперше помітив більш активні перешкоди GPS два тижні тому під час змагань в Ніді, курортному містечку на Куршській косі.

"Ми спостерігаємо не тільки набагато сильніші перешкоди GPS, а й випадки втручання в сигнал керування... У двох моїх колег дрони вже розбилися, а ще кілька людей зіткнулися із серйозною втратою сигналу", – каже Балчюнас.

Пілоти дронів повідомляють про серйозні порушення в районі узбережжя і Куршської затоки, яка розташована біля російської Калінінградської області.

Раніше експерти говорили, що глушіння GPS відбувається через те, що Росія використовує засоби радіоелектронної боротьби для захисту своїх баз. Ці зусилля поступово активізувалися після вторгнення Росії в Україну 2022 року.

"Схоже, це збіглося з тією успішною українською операцією в Росії (операція "Павутина". – Ред.) – можливо, вони розлютилися на весь світ і намагаються помститися", – каже Бальчюнас.

Перебої також впливають на роботу Клайпедського порту. Однак, оскільки морський транспорт використовує й інші навігаційні системи, судна продовжують безперешкодно заходити в порт і виходити з нього, кажуть представники литовської влади.

За словами військових, сигнали не лише глушать, але й спотворюють. Вони кажуть, що існують альтернативні способи визначення місцезнаходження літака або судна, наприклад, візуальна навігація.

Офіційні особи радять використовувати кілька різних систем GPS і додаткові навігаційні інструменти.

Естонія раніше говорила, що перешкоджання сигналам GPS є порушенням міжнародного права з боку РФ.

Тим часом у Фінляндії працюють над пристроєм для протидії перешкодам GPS.