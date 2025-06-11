В Госдепе заверили, что США поддерживают обеспечение Украины системами ПВО
Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны, необходимыми ей для отражения массированных российских атак.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.
Брюс отметила, что США являются "наибольшим сторонником и защитником Украины".
"И мы хотим, чтобы они имели средства противовоздушной обороны. Мы хотим, чтобы они могли противостоять ракетам, летящим в их сторону", – сказала она.
По словам пресс-секретаря Госдепа, сейчас обсуждается вопрос о том, "чтобы наши европейские партнеры, которые имеют такие системы, передали их Украине".
"В этом процессе участвуют несколько разных сторон, и к нему не привлечен Государственный департамент. Речь идет о боеприпасах, закупках и всем остальном", – добавила Брюс.
Она заверила, что США будут делать все, что в их силах, и "это не подлежит сомнению".
"Наша цель – обеспечить окончание этой войны, и мы продолжаем сосредотачиваться на этом", – резюмировала Брюс.
Между тем глава Пентагона Пит Хэгсет заявил, что нынешняя американская администрация планирует сокращение бюджета на помощь Украине в сфере безопасности.
Как известно, администрация Дональда Трампа не выделяла Украине военную помощь после прихода к власти, но оружие в рамках пакетов, объявленных предыдущей администрацией, продолжает поступать.