У Держдепі запевнили, що США підтримують забезпечення України системами ППО

Адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує забезпечення України засобами протиповітряної оборони, необхідними їй для відбиття масованих російських атак.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ході брифінгу заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс.

Брюс зазначила, що США є "найбільшим прихильником і захисником України".

"І ми хочемо, щоб вони мали засоби протиповітряної оборони. Ми хочемо, щоб вони могли протистояти ракетам, що летять у їхній бік", – сказала вона.

За словами речниці Держдепу, наразі обговорюється питання про те, "щоб наші європейські партнери, які мають такі системи, передали їх Україні".

"У цьому процесі беруть участь кілька різних сторін, і до нього не залучено Державний департамент. Йдеться про боєприпаси, закупівлі та все інше", – додала Брюс.

Вона запевнила, що США робитимуть все, що в їхніх силах, і "це не підлягає сумніву".

"Наша мета – забезпечити закінчення цієї війни, і ми продовжуємо зосереджуватися на цьому", – резюмувала Брюс.

Тим часом глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що нинішня американська адміністрація планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні.

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа не виділяла Україні військову допомогу після приходу до влади, але зброя в межах пакетів, оголошених попередньою адміністрацією, продовжує надходити.