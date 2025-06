В Северной Ирландии вторую ночь продолжаются беспорядки из-за дела об изнасиловании

В Северной Ирландии вторую ночь подряд продолжаются массовые беспорядки, вызванные протестом из-за вероятного сексуального насилия.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В Баллимине уже вторую ночь продолжаются масштабные беспорядки, вызванные протестами в связи с возможным случаем сексуального насилия.

Во вторник, 10 июня, сотни людей в балаклавах атаковали полицию, жгли дома и автомобили, бросали в правоохранителей коктейли Молотова, камни и строительное оборудование.

Полиция в ответ применила водометы и холодное оружие. Один из офицеров отравился дымом, выйдя из дома, который пытались поджечь.

Еще один дом был уничтожен огнем. Несколько машин были сожжены, одна из них – опрокинутая – пылала посреди улицы. Сирены раздавались по всему городу до поздней ночи.

Homes of migrants are attacked for a second night running in Ballymena.



This could've been prevented if politicians and police had addressed locals' concerns.



But chose to write them all off as "racist" instead.



Listen to the people!

pic.twitter.com/BT4OHVfPak