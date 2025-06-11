Немецкие социал-демократы разделились из-за "манифеста" с упоминанием сотрудничества с РФ

В Германии вызвал бурную реакцию документ, подписанный более 100 деятелями, связанными с Социал-демократической партией – он касается изменения политики безопасности и обороны и переговоров с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Ведущие члены парламентской фракции СДПГ в Бундестаге отмежевались от "Манифеста", который ранее просочился из партийных кругов.

Влиятельные представители СДПГ, хотя и не из первых рядов, в программном документе призвали к изменению курса Германии в отношении России и других вопросов безопасности. В документе под названием "Манифест", с которым ознакомился телеканал ARD, "мирные круги СДПГ" призывают к переговорам с Россией и прекращению размещения новых американских ракет средней дальности в Германии.

Реакция лидера парламентской фракции Маттиаса Мирша на это была спокойной: "Это законно, даже если я категорически не согласен с основными положениями", – заявил он Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Дипломатия остается приоритетом, отметил Мирш. "Но мы также должны быть честными: многие предложения о переговорах, в том числе от экс-канцлера Олафа Шольца, были отклонены. Владимир Путин до сих пор отказывается от переговоров", – добавил он.

Более 100 подписантов "Манифеста", среди которых бывший лидер парламентской фракции Рольф Мютцених, эксперт по вопросам внешней политики Ральф Штегнер, бывший лидер партии Норберт Вальтер-Борянс и бывший федеральный министр финансов Ганс Айхель, выступили против курса федерального правительства и нынешнего руководства СДПГ.

Себастиан Фидлер, представитель фракции СДПГ в Бундестаге по вопросам внутренней политики, резко раскритиковал этот шаг. Письмо "разозлило, обеспокоило и разозлило" его, заявил Фидлер телеканалам RTL и ntv. "В нем даже упоминается сотрудничество с Россией, военным преступником, который готовится к новым атакам", – отметил он.

Спикер по вопросам внешней политики фракции СДПГ в Бундестаге Адис Ахметович дистанцировался от "в основном сомнительного по содержанию документа", который, по его мнению, не отражает решение фракции и партии. СДПГ, даже как партия мира, которой она остается, должна признать, "что существуют новые реалии, которые требуют не только дипломатии, но и военной силы".

Среди подписантов – только пять действительных членов фракции СДПГ.

Эксперт по вопросам внешней политики правящего Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер написал на X: "Когда уже поймут, что Россия не готова к переговорам и не хочет мира?"

Лидер парламентской фракции "Зеленых" Бритта Гассельманн также прокомментировала: "Мы все хотим мира, и никто не хочет его больше, чем народ Украины. К сожалению, все попытки достичь перемирия или провести мирные переговоры были сорваны и отклонены президентом Путиным". По ее словам, документ эсдеков игнорирует серьезные реалии и не соответствует настоящей угрозе.

В то же время в ультраправой "Альтернативе для Германии" поддержали "Манифест".

"Если даже ведущие политики СДПГ сейчас призывают к изменению курса, то это поздний, но важный сигнал", – заявил представитель фракции "АдГ" по вопросам внешней политики Маркус Фронмайер. Инициаторы "Манифеста" СДПГ признали, что "конфронтационный курс в отношении России ведет в тупик", отметил Фронмайер.

Напомним, предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц, также представитель социал-демократов, выступал против того, чтобы Украина могла наносить дальнобойные удары по территории России.

26 мая новый канцлер Фридрих Мерц заявил, что на оружие, поставленное Германией Украине, больше не распространяются ограничения по дальности и, следовательно, по применению против территории России.

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль в ответ заявил, что в правительственной коалиции не было никаких новых договоренностей об изменении курса относительно снятия ограничений на дальнобойные удары для Украины по территории РФ.