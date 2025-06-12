У Трампа допускают новую отсрочку действия тарифов, чтобы дать время на переговоры

Президент США Дональд Трамп, вероятно, отложит день вступления в силу повышенных тарифов для ряда торговых партнеров, чтобы дать больше времени на переговоры для заключения торговых соглашений.

Как сообщает Politico, пишет "Европейская правда", об этом сказал 11 июня министр финансов Скотт Бессент в общении с членами Конгресса.

Общаясь с членами Конгресса из налогового комитета, Бессент сказал, что в администрации готовы сместить на более позднюю дату вступление в силу повышенных тарифов для ряда торговых партнеров, которая назначена на 8 июля – чтобы дать больше времени для переговоров.

По его словам, сейчас конструктивные переговоры продолжаются с 18 странами.

"Но если кто-то не ведет переговоров, тогда этого не будет", – добавил Бессент.

Напомним, Трамп неожиданно отложил введение драконовских тарифов против многих стран мира до 8 июля для переговоров о новых условиях торговли после того, как сначала в апреле объявил новые пошлины для почти всех стран мира.

Белый дом ожидал "90 соглашений за 90 дней", но до недавнего времени было заключено лишь одно соглашение – с Британией.

11 июня США и Китай договорились о рамочном торговом соглашении. Сообщалось, что на финальном этапе также переговоры с Канадой.