ЗМІ: Канада і США можуть найближчим часом укласти торговельну угоду

Канада та США можуть найближчими днями укласти широку угоду, що покладе край торговельній війні між країнами.

Про це CBC/Radio-Canada повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Марк Карні та президент США Дональд Трамп ведуть непублічні перемовини з метою досягнення торговельної угоди та скасування мит.

За словами співрозмовників лідери провели кілька вечірніх телефонних розмов і обмінювалися текстовими повідомленнями щодо торгівлі після візиту Карні до Білого дому минулого місяця.

Публічних повідомлень про зміст переговорів між Карні та Трампом не було.

За їхніми словами, мета переговорів – досягти угоди щодо торговельної війни.

Вони сподіваються на укладення торговельної угоди між Канадою та США до саміту G7.

На початку травня премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з Трампом у Білому домі категорично виключив перетворення своєї держави на "51-й американський штат".

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