Премьер Эстонии отреагировал на миллионные потери РФ в войне против Украины

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отреагировал на информацию украинского Министерства обороны о том, что потери армии РФ в войне превысили миллион человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом эстонский премьер написал в Х.

Михал отметил, что хозяин Кремля Владимир Путин продолжает игнорировать реальные мирные инициативы, лишь имитируя готовность к переговорам.

"Жизнь человека не имеет ценности для Путина. С 24 февраля 2022 года потери России превысили один миллион человек. Путин отвергает любые реальные усилия по достижению мира и лишь делает вид, что готов к переговорам", – подчеркнул он.

Эстонский премьер в этом контексте добавил, что давление на Россию должно продолжаться, поскольку это "единственный путь к справедливому и устойчивому миру".

Британская разведка в свежем обзоре отметила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия потеряла около миллиона военных погибшими и ранеными.

Ранее британская разведка предположила, что Россия в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.