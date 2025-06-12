Прем'єр Естонії відреагував на мільйонні втрати РФ у війні проти України

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал відреагував на інформацію українського Міністерства оборони про те, що втрати армії РФ у війні перевищили мільйон осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це естонський прем’єр написав в Х.

Міхал зазначив, що господар Кремля Владімір Путін продовжує ігнорувати реальні мирні ініціативи, лише імітуючи готовність до переговорів.

"Життя людини не має цінності для Путіна. З 24 лютого 2022 року втрати Росії перевищили один мільйон осіб. Путін відкидає будь-які реальні зусилля щодо досягнення миру і лише робить вигляд, що готовий до переговорів", – підкреслив він.

Естонський прем’єр у цьому контексті додав, що тиск на Росію повинен тривати, оскільки це "єдиний шлях до справедливого і сталого миру".

Британська розвідка у свіжому огляді зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року Росія втратила близько мільйона військових загиблими та пораненими.

Раніше британська розвідка припустила, що Росія у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України.